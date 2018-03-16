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Bursa'da "Cem Sultan ve Dönemi Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Töken: - "Cem Sultan, hayatı boyunca şair olma ve iktidara gelme mücadelesini bırakmadı. Toplumumuzda şiir, daima iktidardır"

Uludağ Üniversitesi (UÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından, Osmangazi Belediyesi himayesinde ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi'nin destekleriyle organize edilen "Cem Sultan ve Dönemi Sempozyumu" Ördekli Kültür Merkezi'nde başladı.

Üç gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan UÜ Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, Bursa'yı "şiir şehri" olarak tanımladığını belirtti.

Sempozyumla Cem Sultan'ı tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Kemikli, "Son yıllarda özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz ile şiir, şair ve mekan çalıştayları yapıyoruz. Genç edebiyat bilimcilerinin, bilim adamlarının, şiirin söylendiği mekanların tanınmasını amaçlıyoruz." dedi.

- Osmanlı hanedanında peygamber sevgisi

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Güngör ise "Sultan Şairlerde Peygamber Sevgisi ve Cem'in Naatları" isimli bir sunum yaptı.

Osmanlı hanedanında peygamber sevgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Göngör, şunları söyledi:

"Peygamber sevgisi, imani bir konu. Osmanlı padişahlarının Hazreti Peygamber'e ve İslam'a yönelik sevginin tezahürüne örnek olabilecek bazı uygulamaları var. Osmanlı hanedanından hacca giden sadece Cem Sultan olmuş, diğerleri gidememiş. Vekiller göndermişler ve oraya Surre Alayları gönderirlermiş. Ayrıca Hazreti Peygamber'in doğduğu gece mevlit okutulur, bunlara padişahlar bizzat katılırdı. Peygamberimizin ismini alan 6 Mehmet var. Mehmet, Muhammed'in Türkçe karşılığıdır. Bunun dışında 3 Ahmet, 4 Mustafa, 2 Mahmut var. Bunların hepsi Hazreti Peygamber sevgisinin Osmanlı hanedanında olduğunun yansımasıdır."

- "Şiir daima iktidardadır"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Dursun Ali Töken, "Mitten Hakikate Şiir ve İktidar" başlıklı konuşmasında, edebiyatın toplumdan yeterince değer görmediğini savundu.

Töken, ağızdan çıkacak en yüce sözün şiir, daha ötesinin "hadis" olduğunu ifade ederek, "Cem Sultan, hayatı boyunca şair olma ve iktidara gelme mücadelesini bırakmadı. Toplumumuzda şiir, daima iktidardır. Şu anda iktidarda Mehmet Akif, Necip Fazıl vardır. Eğer sizin şairleriniz yoksa iktidarınız bir süre sonra unutulur. Şairiniz varsa iktidarınız kıyamete kadar ulaşır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan da "Şiir ve İktidar" konulu sunum yaptı.

Şiirin tüm edebiyatlarda nesirden önce olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Şiirin, Türkçe'de çok zengin bir geçmişinin olduğunu biliyoruz. Vezir ve kafiye nedeniyle kolay ezberlenebiliyor. Hatırda kalması daha kolay. Bu nedenle şiirler, kolaylıkla hafızalarda kalıp nesilden nesillere aktarılabiliyor. Devlet yöneticileri, hanedanlar, sadece ihtişamlı sarayla, süslü kıyafetler ve hizmetkarlarla yarışmıyor. İlim ve sanatın koruyuculuğunda da rekabet halindeler."

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara ise "Cem Sultan, Sarı Saltuk ve Saltukname" konusunda bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından "Sultan Bestekarlar" konseri verildi.

Sempozyum yarın yapılacak oturumlarla sürecek.

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Bursa Cem Sultan ve Dönemi Sempozyumu

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