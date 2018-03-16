Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Güngör ise "Sultan Şairlerde Peygamber Sevgisi ve Cem'in Naatları" isimli bir sunum yaptı.

"Peygamber sevgisi, imani bir konu. Osmanlı padişahlarının Hazreti Peygamber'e ve İslam'a yönelik sevginin tezahürüne örnek olabilecek bazı uygulamaları var. Osmanlı hanedanından hacca giden sadece Cem Sultan olmuş, diğerleri gidememiş. Vekiller göndermişler ve oraya Surre Alayları gönderirlermiş. Ayrıca Hazreti Peygamber'in doğduğu gece mevlit okutulur, bunlara padişahlar bizzat katılırdı. Peygamberimizin ismini alan 6 Mehmet var. Mehmet, Muhammed'in Türkçe karşılığıdır. Bunun dışında 3 Ahmet, 4 Mustafa, 2 Mahmut var. Bunların hepsi Hazreti Peygamber sevgisinin Osmanlı hanedanında olduğunun yansımasıdır."

- "Şiir daima iktidardadır"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Dursun Ali Töken, "Mitten Hakikate Şiir ve İktidar" başlıklı konuşmasında, edebiyatın toplumdan yeterince değer görmediğini savundu.

Töken, ağızdan çıkacak en yüce sözün şiir, daha ötesinin "hadis" olduğunu ifade ederek, "Cem Sultan, hayatı boyunca şair olma ve iktidara gelme mücadelesini bırakmadı. Toplumumuzda şiir, daima iktidardır. Şu anda iktidarda Mehmet Akif, Necip Fazıl vardır. Eğer sizin şairleriniz yoksa iktidarınız bir süre sonra unutulur. Şairiniz varsa iktidarınız kıyamete kadar ulaşır." ifadelerini kullandı.