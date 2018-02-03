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Bursa'da çevvik kuvvet yakınında patlama!

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 09:50 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen patlamada bir polis memuru hafif yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis mermurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Bursa-Ankara karayolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü civarındaki Hacivat Deresi köprüsü yakınlarında patlama oldu. Bu sırada güzergahtan yaya olarak geçen Çevik Kuvvette görevli bir polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Poşet içine konulmuş el yapımı patlayıcı bir düzenek olduğunu değerlendiren polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Bu arada, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine gelerek bilgi aldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa Yıldırım eyp

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
pkk nin yaşadıgı mahalle.
@exellance_1986 teröristlerin içinde yaşıyoruz. bunları nasıl gebertmeliyiz
ulan bu vatanda yaşayıpta hainleri ihbar etmeyen onlardan daha hain
pkk yi da hizbullahi da akp yi de derin devlet kurdu.sordugunuzda terörist ilan ediliyorsunuz.kim ne derse desin ama ölen fakir fukara...
Bunu kim yapar; Olsa olsa hayatı boyunca insan olamamış, insanlıktan nasibini alamamış kişilerin eserinden başka bir şey değildir. Bu insan olamamışlara ve destekçilerine soruyorum; Vereceğiniz zararın insanlara olacağını düşündünüz mü? İnsan Olanın İNSANLARA Zarar Vermesi Olabilir mi? Zarar verdiğinde eline ne geçecek? Zarar vereceğin insanların da BİR AİLESİ VAR, olduğunu biliyor musun? Saygılarımla.
Damarlarına basıldı keferelerin
bursayı da istila etti krikolar tertemiz şehrimiz perişan oldu defolun gidin mağaralarınıza istemiyoruz şehrimizden
Arkadaşlar seçimler ne zaman bilen var mı?
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