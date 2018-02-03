Bursa'da çevvik kuvvet yakınında patlama!

Bursa-Ankara karayolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü civarındaki Hacivat Deresi köprüsü yakınlarında patlama oldu. Bu sırada güzergahtan yaya olarak geçen Çevik Kuvvette görevli bir polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Poşet içine konulmuş el yapımı patlayıcı bir düzenek olduğunu değerlendiren polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Bu arada, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine gelerek bilgi aldı.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
Afrin operasyonu tuzağına dikkat!
Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar
Kazada ölen Gamze'nin kedisi kapısından ayrılmıyor
CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!
Afrin'de yeni gelişme! Teröristlerin posteri ve bayrakları böyle indirildi
Almanya dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdı iddiası
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
PYD/PKK yandaşları Almanya'da bir Türk vatandaşının aracına saldırdı
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
Okuyucu Yorumları 8 yorum