Bursa'da cinayet: 1 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, pompalı tüfekle yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'ta evinin önünde duran Necdet Çaymaklar, aracıyla hızlı geçtiğini iddia ettiği Murtaza E. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evinden pompalı tüfeği alarak yeniden gelen Murtaza E. Çaymaklar'a doğru ateş etti.

O sırada sokakta bulunan Necdet'in eşi Çimen Çaymaklar, yaralandı. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen Çaymaklar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu ileri sürülen Murtaza E. ile araçta bulunan F.G ile K.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murtaza E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer iki kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Murtaza E. adliyeye sevk edilirken gazetecilere, ''Pişman değilim, onlar bize küfür etti, silahla ateş etti. Ben yapmadım, oğlum yaptı.'' dedi.

