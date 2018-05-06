HABER

Bursa'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 04:57 | Son Güncelleme

Bursa'da cinayet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Rıdvan Çakır (33) ile Abdullah K, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah K, belindeki silahla Çakır'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abdullah K, bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!
Doğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gittiDoğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gitti
Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıtMuharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnegöl'de cinayet:1 ölü

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.