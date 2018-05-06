Bursa'da cinayet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Rıdvan Çakır (33) ile Abdullah K, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah K, belindeki silahla Çakır'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abdullah K, bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

