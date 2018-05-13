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Bursa'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 06:14 | Son Güncelleme

Merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi kendisini 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi kendisini dolandırdığı iddiasıyla tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Çırpan Mahallesi Uslu Sokak Gemlik otobüs durakları mevkisinde, Doğan S (63), kendisini 50 bin lira dolandırdığını öne sürdüğü Hülya B. (28) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan S, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hülya B'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kavgayı gören Hülya B'nin arkadaşları da Doğan S'yi sopayla darbetti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hülya B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğan S. ise Muradiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Hülya B'nin "fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak, mühür bozmak" suçlarından dolayı kaydının bulunduğu öğrenildi.

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