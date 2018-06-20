Bursa'da cinayet

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi, tartıştığı eniştesini tabancayla ateş ederek öldürdü.
İki çocuk babası 40 yaşındaki Bülent Söken, 20 yıllık eşinin evi terk etmesi üzerine traktör tamircisi kayınbiraderi İlhan U'nun (35) Karacaahmet Mahallesi'ndeki evine gidip, barışmaya aracı olması için yardım istedi. Bunun üzerine İlhan U, ablasını evine dönmesi için ikna etti.
Bülent Söken, eşi bir süre sonra geçimsizlikten dolayı evi terk edince yeniden kayınbiraderi İlhan U'nun yanına geldi. İlhan U, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla eniştesi Bülent Söken'e ateş etti.
Vücuduna 9 kurşun isabet eden Söken, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı İlhan U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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