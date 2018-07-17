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Bursa'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:45 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesinde arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı tarafından tabancayla ateş edilen kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi'nde, Mürüt Demir (41) ile arkadaşı Savaş Y. (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş Y, tabancayla Demir'e ateş etti.

Başından vurularak ağır yaralanan Mürüt Demir, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Savaş Y, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet inegöl

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