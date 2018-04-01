Bursa'da, Emir Kusturica, Gordan Mihic'in kaleme aldığı ve Vural Bingöl'ün yönettiği "Çingeneler Zamanı Müzikali" sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen müzikal izleyicileri, zaman zaman güldürürken, bazen de hüzünlendirdi.
Müzikal, 1980'lerin Yugoslavya'sında her daim neşe ile yaşayan ancak yüzlerine baktığımızda her bir çizgide hüzünlerini görebildiğimiz çingenelerin aşkları, ayrılıkları, neşeleri, acılarını konu ediyor.
Gecede, Banu Kırbağ, Cenk Yüksel, Andrea Primavera ve Canan Günçer gibi oyuncular müzik eşliğinde koreografilerini sergiledi.
Müzikal sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.
Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı
Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum