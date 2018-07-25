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Bursa'da cinsel taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 19:19 | Son Güncelleme

Belediye otobüsünde yanında oturduğu kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, belediye otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, E.Y (33), Mesken-Kent Meydanı seferini yapan 16 JJK 38 plakalı belediye otobüsünde yanında oturan S.D. (41) tarafından tacize uğradı.

E.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, Uluyol Caddesi'nde otobüsü durdurdu.

Otobüsteki yolcuların da tepki gösterdiği S.D, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa cinsel taciz iddia

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