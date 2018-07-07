Bursa'da ''Çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete'' tepki konvoyu

Bursa'da vatandaşlar, çocuk istismarına ve kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla konvoy düzenledi.

Merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında bir araya gelen yaklaşık 50 araçtan oluşan grup, otomobillerine "Çocuk istismarına dur de, İdama evet, İstismara hayır" yazılı pankart astıktan sonra şehir turu attı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Murat Çelebi, Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir'in hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirmek ve çocuk istismarı olaylarını protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Amaçlarının cinsel istismar hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Çelebi, "Burada çocuk istismarına hayır, İdama evet" talebimizi dile getirmektir. Buradan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, oradan İzmir yolunu geçtikten sonra Görükle turu attıktan sonra yine aynı noktaya gelerek protestomuzu sonlandıracağız." diye konuştu.

