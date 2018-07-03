Bursa'da çocuk istismarına karşı 15 bin kişi yürüdü

Mehmet İNAN- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 'Çocuğuma Dokunma' konulu yürüyüş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak destek verdikleri yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü.
Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından Bursalı vatandaşlar dev katılımla 'Çocuğuma Dokunma' yürüyüşü düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüş saat 20.00'de merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, son dönemde Türkiye'de sayıları hızla artan cinsel istismar olaylarına karşı artık dur demek için burada toplandıklarını belirterek,şöyle konuştu:
"Artık Eylül'ler Leyla'lar bu acıyı yaşamasın, çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmayalım diye bugün burada toplandık. Artık bu acıya dayanacak ne ana ne baba ne de vicdanlı insanlar kaldı. Bu acılar artık içimizi dağladı. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur. Fakat kendisini savunamayan çocuk, engelli ve hayvanlara yapılan cinsel istismarın asla bir açıklaması olamaz. Bu bir hastalıktır. Bu suçları işleyen kişilerin sadece cezaevlerine konulması da ceza değildir. Bir an önce gerekli ve caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Artık analar babalar ağlamasın."
Yapılan konuşmanın ardından grup hastane alanından İzmir Yolu'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte vatandaşların 'İdam İstiyoruz' ve 'Çocuk susar, sen susma' yazılı pankartlar açtığı görülürken, çocuklara cinsel istismar yapanların idam edilmesi istendi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin de katıldığı yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.
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