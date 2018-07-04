HABER

Bursa'da çocuk istismarına karşı 15 bin kişi yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

BURSA'da sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 'Çocuğuma Dokunma' konulu yürüyüş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Mehmet İNAN- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 'Çocuğuma Dokunma' konulu yürüyüş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak destek verdikleri yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü.

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından Bursalı vatandaşlar dev katılımla 'Çocuğuma Dokunma' yürüyüşü düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüş saat 20.00'de merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, son dönemde Türkiye'de sayıları hızla artan cinsel istismar olaylarına karşı artık dur demek için burada toplandıklarını belirterek,şöyle konuştu:

"Artık Eylül'ler Leyla'lar bu acıyı yaşamasın, çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmayalım diye bugün burada toplandık. Artık bu acıya dayanacak ne ana ne baba ne de vicdanlı insanlar kaldı. Bu acılar artık içimizi dağladı. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur. Fakat kendisini savunamayan çocuk, engelli ve hayvanlara yapılan cinsel istismarın asla bir açıklaması olamaz. Bu bir hastalıktır. Bu suçları işleyen kişilerin sadece cezaevlerine konulması da ceza değildir. Bir an önce gerekli ve caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Artık analar babalar ağlamasın."

Yapılan konuşmanın ardından grup hastane alanından İzmir Yolu'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte vatandaşların 'İdam İstiyoruz' ve 'Çocuk susar, sen susma' yazılı pankartlar açtığı görülürken, çocuklara cinsel istismar yapanların idam edilmesi istendi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin de katıldığı yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke olduİstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu
Şırnak ve Kuzey Irak'a operasyon!Şırnak ve Kuzey Irak'a operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayatı kâbusa döndü! İnsanlar onu görünce korkup kaçıyor

Hayatı kâbusa döndü! İnsanlar onu görünce korkup kaçıyor

Adanalı Manukyan yakalandı!

Adanalı Manukyan yakalandı!

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Şırnak ve Kuzey Irak'a operasyon!

Şırnak ve Kuzey Irak'a operasyon!

Tuvaletini yaparken uçurumdan düştü!

Tuvaletini yaparken uçurumdan düştü!

Tosun'un sağ kolu teslim oldu!

Tosun'un sağ kolu teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.