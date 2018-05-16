Bursa'da definecilere suçüstü

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait lahitlerin çevresinde define ararken suçüstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisardere Mahallesi Bayırdibi mevkisinde müze yetkililerince bulunan 3. yüzyıldan kalma Roma dönemine ait üç lahitin definecilerden korunması için nöbet tutmaya başladı.
Bölgede devriye gezen ekipler, gece geç saatlerde 3 şüpheliyi takibe aldı.
Yapılan operasyonda, demir çubukla define arayan şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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