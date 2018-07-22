Bursa'da denize giren kişi boğuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Erdinç Kovancıoğlu (39) Tirilye Mahallesi'nde serinlemek için arkadaşlarıyla denize girdi.
Bir süre sonra kaybolan Kovancıoğlu, arkadaşları tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kovancıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kovancıoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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