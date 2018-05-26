Bursa'da dolu tarım alanlarına zarar verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, dolunun etkili olduğu kırsal Kozluca, Kulaca, Şipali, Hamzabey ve Tokuş mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolunun ay çekirdeği, patates, buğday ve pancar ürünlerinde zarara yol açtığını tespit ettiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Her sene bazı köylerde dolu zararı yaşanıyor. Bundan bir hafta önce Hocaköy, Deydinler ve Çeltikçi mahalleleri gibi meyveci köylerden hafif bir dolu geçmişti. Dün akşam itibariyle de Şipali, Kozluca ve Hamzabey bölgemizde 10 bin dekarın üzerinde ay çekirdeği, buğday, patates ve pancarda büyük hasara sebep oldu. Bu da yaklaşık olarak 15 milyon liraya tekabül ediyor. Allah beterinden saklasın. Almamız gereken bazı tedbirler var. Ürünlerimizi TARSİM'e kaydettirmemiz gerekiyor."
Kulaca Mahallesi Muhtarı Sedat Seçim de dolu nedeniyle bir yıllık emeklerinin gittiğini aktardı.
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