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Bursa’da dolu yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde öğleden sonra belli aralıklarla dolu yağışı etkili oldu.Mudanya ilçesinde öğleden sonra dolu yağışı etkisini gösterdi.

Bursa’da dolu yağışı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde öğleden sonra belli aralıklarla dolu yağışı etkili oldu.
Mudanya ilçesinde öğleden sonra dolu yağışı etkisini gösterdi. Belli aralıklarla etkili olan dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aralıklarla 1-2 dakika boyunca dolunun yağmasıyla vatandaşlar araçlarının zarar görmesini önlemek için üzerlerini örttü. Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi’nde çiftçilik yapan vatandaşlar yağan dolu sebebiyle zeytin, incir ve üzüm gibi meyvelerin doludan etkilenmeyeceğini söyledi. Dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

Bursa’da dolu yağışı

Bursa’da dolu yağışı

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