Bursa'da Edebiyat Müzesi açıldı

Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan Edebiyat Müzesi açıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gümüştepe Mahallesi'ndeki müzenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, müzeler kenti olma yolculuğunda üçüncü durağı hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Nilüfer'i kültür sanat kenti yapmak için 1999'da hedef koyduklarını ve bu doğrultuda önemli mesafe aldıklarını ifade eden Bozbey, "Türkiye'de tek bir yazara ya da isme adanan müzeler var ama Edebiyat Müzesi, özellikle Türk edebiyatına geniş bir çerçeveden bakan, kapsamıyla anlayışıyla koleksiyonundaki yüzlerce yazara ait parçayla Türkiye'de alanındaki ilk ve tek müzedir. Edebiyat Müzesinde, yazın tarihine belge olan ve zamana aktarılan edebiyat dünyasının tüm izlerini bulacaksınız. Sözcüklerin, art arda dizilirken yaşamı anlattıkları, yaşam buldukları ve yaşama rehberlik ettikleri dünyamızda, zihnimizde iz bırakan cümleler burada, müzeyi gezenleri karşılayacak." diye konuştu.

Bozbey, şair ve yazarların çok özel eser ve eşyalarının da müzede sergilendiğini dile getirerek, "Burayı ziyaret edenler şair ve yazarların yaşamlarına tanıklık edecek. Yine şair ve yazarların fotoğraf ve biyografileri, kitap tutkunlarının dokunurken heyecan duyacakları ilk baskı ve imzalı eserlerle buluşacaksınız. Edebiyat Müzesi, Türk edebiyatının hafızası ve belgeliği olmasının yanı sıra düzenlenecek sergiler, şair ve yazarlar adına basılan pul ve ilk gün zarflarıyla Bursa'da yaşayan edebiyatçıların da kendilerine yer bulduğu dinamik ve yaşayan bir yer olacak." değerlendirmesinde bulundu.