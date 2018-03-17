Bursa'da elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın zemin katındaki dairede elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çirişhane Mahallesi 5. Yavuz Sokağı'nda Tahir Adli'ye (82) ait evde torunu Furkan Aras'ın (17) uyuduğu odadaki elektrikli ısıtıcının prizinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Alevlerin büyümesi üzerine olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yoğun duman kokusunu hissederek uyanan Tahir Adli, eşi Şükriye Adli (76), kızı Gülten Aras (38) ve torunu Furkan Aras ise ekipler tarafından dışarı çıkartıldı.

Dumandan etkilenen Tahir Adli ve torunu Furkan Aras, Çekirge Devlet Hastanesine, Şükriye Adli ve kızı Gülten Aras da Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerden Şükriye Adli'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Ayrıca içeride bulunan 3 kedi telef oldu.