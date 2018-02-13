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Bursa'da engelli genç kızlara temsili "kına gecesi"

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 02:50 | Son Güncelleme

Engelli Kadınlar Derneğince düzenlenen "Beyaz Hayaller Projesi" etkinliğinde ellerine kına yakılan engelli 10 genç kız, aileleri ve yakınlarıyla unutulmaz anlar yaşadı

Bursa'da Engelli Kadınlar Derneğinin (ENKADER) geleneksel olarak düzenlediği "Beyaz Hayaller Projesi" etkinliği kapsamında 10 genç kız için temsili kına gecesi yapıldı.

Gökdere Medresesi Kayhan Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte engelli kızları aileleri, yakınları ve dernek üyeleri yalnız bırakmadı.

Eğlenceli dakikalara sahne olan gecede, genç kızlar giydikleri "bindallı" kıyafetleriyle ailelerine ve yakınlarına duygu dolu anlar yaşattı. Çalınan müzikler eşliğinde dans edip eğlenen kızlar, mutluluklarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde 10 engelli genç kızın ellerine dernek yöneticileri tarafından kına yakıldı.

Kına gecesi hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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"Beyaz Hayaller Projesi" ENKADER kına gecesi

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