Bursa'da Engelli Kadınlar Derneğinin (ENKADER) geleneksel olarak düzenlediği "Beyaz Hayaller Projesi" etkinliği kapsamında 10 genç kız için temsili kına gecesi yapıldı.
Gökdere Medresesi Kayhan Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte engelli kızları aileleri, yakınları ve dernek üyeleri yalnız bırakmadı.
Eğlenceli dakikalara sahne olan gecede, genç kızlar giydikleri "bindallı" kıyafetleriyle ailelerine ve yakınlarına duygu dolu anlar yaşattı. Çalınan müzikler eşliğinde dans edip eğlenen kızlar, mutluluklarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.
Etkinliğin ilerleyen saatlerinde 10 engelli genç kızın ellerine dernek yöneticileri tarafından kına yakıldı.
Kına gecesi hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı
Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı
Haciz skandalında flaş gelişme! Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti
İsrail, 'Batı Şeria'yı ilhak etmek için ABD ile görüştük' dedi, Beyaz Saray'dan jet yanıt geldi
Almanya'da PKK yandaşları SPD binasını bastı
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
Whatsapp'ta yürüyeyim derken rezil oldular
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rio Karnavalı başladı
Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum