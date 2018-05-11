Bursa'da engelli gençler askerlik yemini etti

BURSA, (DHA)- BURSA'da temsili olarak 1 gün askerlik yapan 41 engelli genç için İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyan 41 engelli genç, hep birlikte yemin etti. Törenin ardından aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren gençler karavanadan yemek yedi. Törende, Jandarma Özel Harekât timinin yaptığı gösteri nefes kesti.

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