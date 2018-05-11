HABER

Bursa'da engelli gençler askerlik yemini etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

BURSA'da temsili olarak 1 gün askerlik yapan 41 engelli genç için İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

Bursa'da engelli gençler askerlik yemini etti

BURSA, (DHA)- BURSA'da temsili olarak 1 gün askerlik yapan 41 engelli genç için İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.
Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyan 41 engelli genç, hep birlikte yemin etti. Törenin ardından aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren gençler karavanadan yemek yedi. Törende, Jandarma Özel Harekât timinin yaptığı gösteri nefes kesti.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da engelli gençler askerlik yemini ettiBursa'da engelli gençler askerlik yemini ettiBursa'da engelli gençler askerlik yemini ettiBursa'da engelli gençler askerlik yemini etti

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!
İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı? İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı?
Tatyana olayında sır perdesi aralandı! Tatyana olayında sır perdesi aralandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.