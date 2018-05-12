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Bursa'da engellilerden "Anneler Günü" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 23:41 | Son Güncelleme

Bursa'da engellilerden "Anneler Günü" konseri

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, "Anneler Günü" kapsamında Türk Halk Müziği Konseri ve Ritim Gösterisi sundu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere Bursalıların ilgisi fazla oldu.

Gecede engelli solistler ve koro, Bursalı müzikseverler için Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirildi.

Sahne alan solistler, "İndim Havuz Başına", "Şu Dağlar Tepe Tepe", "Testi İçinde Pekmez" ve "Söğüt Dalı" gibi şarkıları sanatseverlerle birlikte söyledi.

Engelli sanatçılar konser sonunda sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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