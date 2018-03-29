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Bursa'da Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 02:14 | Son Güncelleme

Bursa'da Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri

Türk Halk Müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Uludağ Üniversitesi Akut Öğrenci Topluluğunun "Bursa'dan Anadolu'ya Kitap Köprüsü Kampanyası" kapsamında Bursa'da konser verdi.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede sanatçılar, "Şaha Giderim", "Ömür Dediğin" ve "Karşıda Görünen Hey Dost" gibi eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Düo formatında gerçekleşen konser sanatseverlerin beğenisini kazandı. Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun performansı müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.

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erkan oğur İsmail Hakkı Demircioğlu

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