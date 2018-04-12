Bursa'da Fatih Erkoç konseri

Fatih Erkoç ve orkestrası, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına destek için Bursa'da konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde şef Bahar Sevik'in yönettiği konserde Erkoç, vokal, piyano ve trombon eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Erkoç'a, "Leyla", "Telgrafın Telleri", "Benzemez Kimse Sana" ve "Köprüler Yaptık" gibi eserlere de yer verdiği konserinde zaman zaman müzikseverler eşlik etti.
Fatih Erkoç ve orkestrasının performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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