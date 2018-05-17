Bursa’da FETÖ sanığı öğretmene 7,5 yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuksuz yargılanan öğretmen Bayram Koyuncu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında hapis cezası verilen Koyuncu, mahkemenin tutuklama kararı üzerine cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılan öğretmen Bayram Koyuncu karar duruşmasına çıktı. Tutuksuz sanık Bayram Koyuncu'nun karar duruşmasına eşi, ailesi ve avukatı katıldı. Daha önce FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Aktif-Sen ve Kağızman Eğitimciler Derneği’ne üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 8 ay hapis yatan Koyuncu, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Hakkındaki yargılama devam eden Bayram Koyuncu, bugün son duruşmaya çıktı. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt içerisinde ‘Bekir’ kod adı ile aktif olarak görev aldığına ve telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' tespit edildiğine dikkat çekerek, sanığın söz konusu suçu işlediğinin sabit olduğunu ifade etti. Savcı, dosyadaki mevcut delilleri göz önüne alarak sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada mütalaaya karşı savunması alınan sanık Bayram Koyuncu, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek vatan hainliği yapmadığını, söz konusu derneklere kağıt üzerinde kayıtlı olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti mütalaanın açıklanması ve sanık savunmasının alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Bayram Koyuncu’ya silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 hapis cezası verdi. Kararla birlikte tutuklanan Koyuncu cezaevine götürüldü.

