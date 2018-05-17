HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa’da FETÖ sanığı öğretmene 7,5 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:05 | Son Güncelleme

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuksuz yargılanan öğretmen Bayram Koyuncu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuksuz yargılanan öğretmen Bayram Koyuncu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında hapis cezası verilen Koyuncu, mahkemenin tutuklama kararı üzerine cezaevine gönderildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılan öğretmen Bayram Koyuncu karar duruşmasına çıktı. Tutuksuz sanık Bayram Koyuncu'nun karar duruşmasına eşi, ailesi ve avukatı katıldı. Daha önce FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Aktif-Sen ve Kağızman Eğitimciler Derneği’ne üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 8 ay hapis yatan Koyuncu, kefaletle serbest bırakılmıştı.
Hakkındaki yargılama devam eden Bayram Koyuncu, bugün son duruşmaya çıktı. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt içerisinde ‘Bekir’ kod adı ile aktif olarak görev aldığına ve telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' tespit edildiğine dikkat çekerek, sanığın söz konusu suçu işlediğinin sabit olduğunu ifade etti. Savcı, dosyadaki mevcut delilleri göz önüne alarak sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.
BERAATİNİ İSTEDİ
Duruşmada mütalaaya karşı savunması alınan sanık Bayram Koyuncu, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek vatan hainliği yapmadığını, söz konusu derneklere kağıt üzerinde kayıtlı olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti mütalaanın açıklanması ve sanık savunmasının alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Bayram Koyuncu’ya silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 hapis cezası verdi. Kararla birlikte tutuklanan Koyuncu cezaevine götürüldü.

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Datça'da kaçak inşaatın yapımı devam ediyorDatça'da kaçak inşaatın yapımı devam ediyor
Çorum'da otomobil takla attı : 4 yaralıÇorum'da otomobil takla attı : 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.