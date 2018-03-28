HABER

Bursa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

Darbe girişimine ilişkin yargılanan 4 eski emniyet mensubundan ikisine 12 yıl 6'şar ay, birine 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin tutuksuz yargılanan 4 eski emniyet mensubundan ikisine 12 yıl 6'şar ay, birine 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar eski emniyet amiri Kadriye Kaçar, eski komiser Ergün Şimşek ve eski polis memurları Murat Çelebi ile B.K. katıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki mahrem imamlar listesinde adı geçen sanıklardan Kaçar'ın "örgüte en yüksek bağlılık" derecesiyle, Şimşek'in "örgüte bağlılığı tam ancak bazı konuları sorguladığı", Murat Çelebi'nin de "örgüte tam bağlı" olduğuna ilişkin değenlendirmeler sanıklara soruldu.

Sanıklar haklarındaki iddiaları reddederek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında B.K. ile ilgili dosyanın tefrikini, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan daha önce de 26. Asliye Ceza Mahkemesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 10 ay hapis cezası alan ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Kadriye Kaçar ve Murat Çelebi'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından beraatlerine, "anayasayı ihlal" suçundan ise 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklardan Ergün Şimşek'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına B.K'nın ise dosyasının tefrikine, sanıklardan Kadriye Kaçar'ın tutuklanmasına yer olmadığına, Murat Çelebi ile Ergün Şimşek'in tutuklanmasına hükmetti.

- Olay

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli amir, komiser ve 2 polis memurunun, emniyet müdür yardımcısının "Darbeci askerlere karşı direnilecek" telsiz anonsunu duyunca, "Asker gelirse neden direneceğim? Silahımızı teslim ederiz." dedikleri öne sürülmüş, bunun üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Kadriye Kaçar, Ergün Şimşek ve Murat Çelebi tutuklanmış, B.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sanıklardan tutuklu olanlar da yargılamaları sırasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışıMeral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı
Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa darbe girişimi FETÖ karar

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

İlginizi Çekebilir

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.