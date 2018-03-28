Bursa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin tutuksuz yargılanan 4 eski emniyet mensubundan ikisine 12 yıl 6'şar ay, birine 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar eski emniyet amiri Kadriye Kaçar, eski komiser Ergün Şimşek ve eski polis memurları Murat Çelebi ile B.K. katıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki mahrem imamlar listesinde adı geçen sanıklardan Kaçar'ın "örgüte en yüksek bağlılık" derecesiyle, Şimşek'in "örgüte bağlılığı tam ancak bazı konuları sorguladığı", Murat Çelebi'nin de "örgüte tam bağlı" olduğuna ilişkin değenlendirmeler sanıklara soruldu.

Sanıklar haklarındaki iddiaları reddederek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında B.K. ile ilgili dosyanın tefrikini, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan daha önce de 26. Asliye Ceza Mahkemesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 10 ay hapis cezası alan ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Kadriye Kaçar ve Murat Çelebi'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından beraatlerine, "anayasayı ihlal" suçundan ise 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.