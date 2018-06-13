Bursa'da FETÖ'nün il yapılanması davası

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 31'i tutuklu 81 sanıktan 38'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve aileleri ile yakınları katıldı.
İddia makamının geçen celsedeki mütalaasına karşılık ek süre talebinde bulunan sanıklar son savunmalarını yaptı. Çoğu örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullandığı öne sürülen sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti kısa aranın ardından "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, sanıklardan Sadullah Hizan'ın 10 yıl, Bekir Kaya, Burhan Orak, Erdal Simav, Fazlı Acımaz, İdris Çiftçi, İlyas Ceyhan, Mustafa Eyüboğlu, Mustafa Filiz ve Muttalip Özcan ile Rasık Fikrullah Kaya'nın 9 yıl 8 ay 7 gün, Mustafa Aksoy, Mustafa Batki, Orhan Afat, Muhammed Emin Güney ve Seyithan Türe ile Yücel Keyvan'ın 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Heyet, sanıklardan Ali Yolcu, Ali Rıza Yıldız, Erhan Akif Atila, Hasan Serkan Bayazıt, Mehmet Mustafa Hacet, İbrahim Serkan Sungur, Metin Çelikoğlu, Servet Sarıteke ve Şerif Keskin ile tutuksuz Vahdet Nizam'ın 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmalarına, Vahdet Nizam'ın sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmasına yer olmadığına, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına, Abdullah Karagöz, Enis Öznük, Erdoğan Ergün, Harun Başaran ve Mehmet Tezel ile Muhammet Banko'nun 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanıklar Medet Akpolat, Mustafa Tahmaz ve Yunus Kızılet'in 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmalarına, tutuksuz diğer sanıklar Mustafa Aslan ve Mustafa Akay'ın yakalandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak itiraflarda bulundukları gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına, ayrıca haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
Mahkeme heyeti haklarında karar verilen sanıkların, "anayasayı ihlal", "hükümeti yıkmaya teşebbüs", "terörizmin finansmanının engellenmesi kanununa muhalefet" suçlarının unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar vererek diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki dosyaların ayrılmasına hükmetti.
- Dava
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün "Bursa il yapılanması"nda görev aldığı öne sürülen kişiler tespit edilmiş, emniyet güçlerince düzenlenen operasyonlarda birçok şüpheli yakalanmıştı.
Örgütün Bursa'daki faaliyetlerinin de deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu yakalananlardan 33'ü tutuklu 81 sanık hakkında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
22 Mayıs'taki duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıkların, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraat ettirilmelerini ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.
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