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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 26 kişi yakalandı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce görevlilerinden ihraç edilen 20 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü üçüncü sınıf, biri dördüncü sınıf emniyet müdürü ve biri emniyet amiri olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

Diğer operasyonda da FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcıları ile görevlerinden ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı. Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi.

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FETÖ/PDY

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