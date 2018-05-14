Bursa'da FETÖ/PDY operasyonları

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce görevlilerinden ihraç edilen 20 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü üçüncü sınıf, biri dördüncü sınıf emniyet müdürü ve biri emniyet amiri olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.
Diğer operasyonda da FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcıları ile görevlerinden ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı. Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit
Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok
Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi
Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi
Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum