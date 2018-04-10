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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Osmangazi ilçesinde eczacılık yapan Ender K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle daha önce açığa alınan bir polis memurunu da kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ender K. ile polis memuru çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY operasyon

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