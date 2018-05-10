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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:33 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve muvazzaf asker ile polislerden oluşan 46 zanlı gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve muvazzaf asker ile polislerden oluşan 46 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve halen görevde bulanların yer aldığı 46 asker ve polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 46 kişi, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Bursa FETÖ

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