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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen ve açığa alınan polislerden oluşan 5 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 5 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı emniyete getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ FETÖ/PDY

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