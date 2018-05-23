Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 5 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı emniyete getirildi.
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