HABER

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:00 | Son Güncelleme

"ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa merkezde 6, İnegöl'de 3, Kestel'de bir şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahrolduKayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu
Negahan Alçı böyle veda ettiNegahan Alçı böyle veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 şüpheli 9 gözaltı Bursa ByLock FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.