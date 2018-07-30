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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Operasyonda, meslekten ihraç edilen 21 polis memuru, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 21 eski polis, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen 25 polis memurunun yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 25 şüpheliden 21'i yakalandı. "Terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

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