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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 08:59 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüphelilerden 24'ü yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY operasyonu

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