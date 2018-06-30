Bursa'da geç kalan öğrenciler sınava giremedi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi, saat 10.15'te başladı. Bursa'da, ailelerinin adayları yalnız bırakmadığı sınavda, geç kalan adaylar sınava alınmazken, Ömer Suruç (40) ise kızı ile ayrı okullarda sınava girdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde hazır bulundu. Ailesi ya da arkadaşlarının yalnız bırakmadığı adaylar, talimatlar doğrultusunda sınav yerlerine yönlendirildi. Binaya girişte sıkı bir üst aramasından geçen adayların bazıları, araba anahtarı gibi eşyalarla salona alınmamalarına tepki gösterdi. Saat 10.00'dan sonra okula gelen adaylar ise sınava alınmadı. Sınava geç kalan adaylar ile görevliler arasında kısa tartışmalar yaşandı.

KIZIYLA SINAVA GİRDİ

Kızıyla aynı gün farklı okullarda sınava giren Ömer Suruç, kendisini denemek için sınava girdiğini, kızının kendisinden çok çalıştığını söyledi. Suruç, "Şu anda memur olarak görev yapıyorum. Kızım da bu yıl sınava giriyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı ne ise o olur. Kızım benden daha heyecanlı, ben biraz daha sakinim. Kızım sınava benden daha çok çalıştı. İnşallah hakkımızda iyisi olur'' dedi.

57 YAŞINDA SINAVA GİRDİ

Özel sektörden emekli olan Orhan Varlı (57) da sınava girdi. Varlı, vizyonunu genişletmek istediğini belirterek, ''Gençlere örnek olmak ve ufkumu genişletmek için sınava hazırlandım. Emekli olmama rağmen hayata bakış açımı, ufkumu ve vizyonumu tamamlamak için üniversite sınavına giriyorum. Sınava üniversite okuyan oğlumun kitapçıklarından biraz çalışarak hazırlandım. Kendimi hazır hissediyorum, heyecanlı değilim'' diye konuştu.