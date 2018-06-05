Bursa'da 'Gece Kartalları' ilk düdüklerini çaldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 'Gece Kartalları' olarak adlandırılan proje ile 4 ay süren eğitimlerini başarı ile tamamlayan 250 bekçi, bu akşam göreve başladı. Mahallelerde huzur ve güveni sağlayacak olan bekçiler, 2'şer kişi olarak gün ağarıncaya kadar devriye gezecek. Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Gece Kartalları' adı verilen proje kapsamında 8 bin 320 müracattan seçilen 250 bekçi adayı, 4 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 250 bekçi, göreve başladı. Mahallelerde görev yapacak bekçiler, güneşin batışından, doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek. 8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde devriye görevine çıkacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, daha sonra da her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutarak halkın huzurunu sağlayacak.
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