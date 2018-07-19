Bursa'da genç kızın ihmal sonucu öldüğü iddiası

Bursa'da, hastanede kanser tedavisi gören genç kızın ihmal sonucu öldüğü iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz'da ileri evre "hodgkin lenfoma (HL)" tanısı nedeniyle kemoterapi verilen Melike Bütün'ün, kemoterapi esnasında rahatsızlandığının tespit edilmesi üzerine kontrol amaçlı hastane bünyesindeki yoğun bakım ünitesinde takibe alındığı belirtildi.

Hastanın takibinin 12-16 Temmuz tarihlerinde yoğun bakım ünitesinde yapıldığı, genel durumunun iyi olması nedeniyle daha sonra kliniğe alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanın klinikteki takiplerinde ateşinin yükseldiğinin tespit edilmesi üzerine ilgili doktor tarafından gerekli müdahaleler ivedi yapılmıştır. Hastadan istenen tomografi kontrol amaçlı olarak istenmiştir. Hastanın genel durumu 18 Temmuz saat 22.30 sıralarında kötüleşmesi üzerine hasta için yoğun bakım ihtiyacı olmuştur. Hastanemizde boş yoğun bakım yatağı olmadığı için sevki planlanmış olup gerekli ambulans ve donanımlar hazırlanmıştır. Ancak bu esnada hastada arrest (kalp durması) gelişmiş olup tıbbi müdahaleye yanıt alınamamıştır. Olayla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

