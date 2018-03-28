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Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

Yurtta kalan çok sayıda üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan çok sayıda öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, yerleşke içinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bir erkek öğrenci yurdunda kalan çok sayıda üniversite öğrencisi, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerin tedavileri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa gıda zehirlenmesi

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