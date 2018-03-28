Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan çok sayıda öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, yerleşke içinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bir erkek öğrenci yurdunda kalan çok sayıda üniversite öğrencisi, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öğrencilerin tedavileri sürüyor.
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj
İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum