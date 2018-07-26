Bursa'da gökkuşağı güzelliği

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan sağanak ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından güneş yüzünü gösterirken, gökkuşağı oluştu. İlçe merkezindeki cami minaresinin hemen üzerinden geçen gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

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