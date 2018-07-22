Bursa'da gölete giren kişi boğuldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Göynükbelen Mahallesi'nde serinlemek için üç arkadaşıyla Göynükbelen Göleti'ne giren Çetin Başay (35) bir süre sonra gözden kayboldu.
Daha sonra arkadaşları tarafından bulunup, sudan çıkarılan Başay'a, gölet kenarında hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Buna rağmen kurtarılamayan Başay'ın cesedi, Orhaneli Devlet Hastanesine gönderildi.
Başay'ın, merkez Nilüfer ilçesindeki bir kasapta çalıştığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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