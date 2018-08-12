Bursa'da Hamak Festivali

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da düzenlenen ve iki gün süren Hamak Festivali'nde ilginç görüntüler ortaya çıktı. ​Nilüfer İlçesi Balat Ormanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Hamak Festivali, yoğun ilgi gördü. Salıncak ve hamaklarıyla festivale katılanlar dinlenmenin yanı sıra düzenlenen konser ve etkinliklerle vakit geçirip butik stantlarda alışveriş yapma imkanı buldu. Festivale Eskişehir'den arkadaşıyla katılan Hacer Özer, "Doğasever biriyim. Sık sık da yürüyüşlere çıkarım. Bu festivali de duyup merak ettik. O yüzden kalkıp geldik. Hamak Festivali olduğu için inatla sadece hamaklarda kaldık" dedi. Saç tasarımı üzerine butik stant açan Tarih Öğretmeni Meriç Şeyma Tiryaki ise, "Rasta ve saç tasarımı yapıyorum. Burada hemen hemen herkese bir tasarım yaptım. Burada çok güzel etkinlikler düzenleniyor, keyifli vakit geçiriyoruz. Ayrıca Bursa'da bulunan çeşitli alanlardaki tasarımcılar da burada satış yapıyor" şeklinde konuştu. 'AMACIMIZ SADECE HAMAK' Amaçlarının sadece hamak kültürünü yaymak ve insanlara anlatmak olduğunu söyleyen organizasyon yetkilisi Engin Çakır ise, "Burada biraz sakin vakit geçirmek için bulunuyoruz. Aslında hamak herkesin evinde bir köşede duran piknik öğesidir. Biz bunu piknikten bir adım öteye taşıyıp insanları sanatsal etkinliklerle de buluşturduk. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festival dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip. Bundan sonraki yıllarda da bunu düzenlemeye devam edeceğiz. Burada yetişkinleri de çocukları da gerçekten mutlu edecek bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu, halka açık ve ücretsiz bir etkinlik" dedi. FOTOĞRAFLI

