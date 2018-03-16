Bursa'da hamam çalışanı patronunu bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hamamın sahibi, yanında çalışan kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Letafet Sokağı'ndaki hamamda, işletmeci Ali Yılmaz (46) ile Özbekistan uyruklu çalışanı Hasan S. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan S, patronunu bıçakladı.

Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan katil zanlısı ise polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Hasan S, emniyete götürüldü.