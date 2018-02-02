Bursa'da hastanede yangın paniği

Bursa'da, bir hastanenin radyoloji bölümünde meydana gelen kısa devre nedeniyle dumanların yükselmesi üzerine, bazı katlar tedbir amacıyla boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zeminin iki kat altındaki radyoloji bölümünün kontrol odasında henüz belirlenemeyen nedenle kısa devre oluştu.
Odadan dumanların yükselmesi üzerine, bazı katlardaki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi, hastaların bir bölümü başka hastanelere gönderildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa devreden kaynaklanan olumsuzluk kısa sürede giderildi.
Tedbiren hastanenin acil girişinde bekletilen hastaların bir süre sonra yeniden servislerine alınacağı öğrenildi.
(AA)
FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına 11 ilde operasyon
Furkan Vakfı'na kayyum atandı!
80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Muharrem İnce'den 2019 bombası: CHP Genel Başkanı seçilirsem...
Okuyucu Yorumları 0 yorum