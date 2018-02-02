HABER

Bursa'da hastanede yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 19:36 | Son Güncelleme

- Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin radyoloji bölümünde oluşan kısa devre nedeniyle dumanların yükselmesi üzerine bazı katlardaki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi - Kısa devreden kaynaklanan olumsuzluk kısa sürede giderildi

Bursa'da, bir hastanenin radyoloji bölümünde meydana gelen kısa devre nedeniyle dumanların yükselmesi üzerine, bazı katlar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zeminin iki kat altındaki radyoloji bölümünün kontrol odasında henüz belirlenemeyen nedenle kısa devre oluştu.

Odadan dumanların yükselmesi üzerine, bazı katlardaki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi, hastaların bir bölümü başka hastanelere gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa devreden kaynaklanan olumsuzluk kısa sürede giderildi.

Tedbiren hastanenin acil girişinde bekletilen hastaların bir süre sonra yeniden servislerine alınacağı öğrenildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu

Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.