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Bursa'da hava kirliliği kritik seviyeye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:15 | Son Güncelleme

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hava Kalitesi İndeksi'ne göre, Bursa'da hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye ulaştı. Bursa'da geçen günlerde 70 olan PM10 değeri 167olarak ölçüldü. Kent merkezinde hava kirliliğinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı çekenler için tehlikeli düzeyde olduğu uyarısı yapıldı.

Kış mevsimiyle birlikte artan kömür tüketiminin de etkisiyle Bursa kent merkezinde nefes almak iyice güçleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hava Kalitesi İndeksi'ne göre, Bursa'da bugün hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye çıktı. Kent merkezinde 7 ayrı noktada bulunan indekste, daha önce 70 olarak ölçülen PM10 değeri son ölçümlerle 167'ye çıktı ve 'Sağlıksız' kategorisinde yer aldı. İndeks 200'e ulaşırsa 'Kötü', 300'e çıkarsa 'Tehlikeli' kategorilerine geçiliyor. Bakanlığa göre 'Sağlıksız' kategorisi, 'Herkes olumsuz sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir' uyarısı içeriyor.

Denetlenmeden çalışan sanayi tesislerinin salınımı nedeniyle hava kirliliğinin normal değerlerinin üzerine çıktığını belirten Medicalpark Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, Bursa'da akciğer kanseri, KOAH ve astım hastalıklarındaki artışın en büyük nedeninin kentin havasının normalin üzerinde kirli hali olduğunu söyledi. Dr. Köylü, kent merkezinde hava kirliliğinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı çekenler için tehlikeli düzeyde olduğunu belirtti. Dr. Köylü, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine (DOSAB) yapılması planlanan termik santralin devreye girmesi durumunda zaten havası kirli olan Bursa'da vatandaşların maskeyle dolaşmak zorunda kalacağını söyledi.

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