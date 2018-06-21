Bursa'da iki kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yenişehir istikametine giden Niyazi Karaduman (55) idaresindeki 16 ADD 19 plakalı kamyonet, İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 KH 215 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Niyazi Karaduman, eşi Nimet (52) ve oğlu Berat Karaduman (19) ile diğer araçtaki Mevlüt Baydar (19) ve Aslan İbrahimoğlu (29) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mevlüt Baydar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

