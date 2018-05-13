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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 06:20 | Son Güncelleme

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seçkin D. idaresindeki 16 CDH 29 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Paşa Çiftliği Metro İstasyonu mevkisinde Recep Aydın yönetimindeki 16 LLS 09 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki elektrik direklerini devirdi.

Kazada, sürücü Seçkin D. ile aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Bursa trafik kazası

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