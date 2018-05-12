Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Hüseyin Özköse idaresindeki 16 YU 930 plakalı servis minibüsü, Doğanevler Mahallesi Karakaş Sokak'ta Yavuz Demir yönetimindeki 16 LK 313 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Yol kenarındaki bahçeye savrulan araçların şoförleri ile Şükriye Tüzüner, Nuriye Yıldırım, Sündüs Çağdaş, Makbule Şahin ve Nimet İlhan yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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