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Bursa'da iplik-boya fabrikasındaki patlamanın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Gürsu ilçesinde geçen ay bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen, 5 kişinin ölümü ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin fabrika sahibinin yargılanmasına devam edildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan iplik-boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada, fabrika sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Şükrü Demir ve ölen işçilerin avukatlarıyla yakınları katıldı.

Önceki duruşmadaki savunmasını tekrarlayan Demir, fabrikadaki işlerle çocuklarının ilgilendiğini öne sürdü.

Çocuklarına 2013 yılında işletme sorumluluğunu devrettiğini iddia eden Demir, "Ben iş olduğunda gidip gerekli imzaları atarak, resmi işlerin yürütülmesini sağlıyordum. Kazan patlamasını telefon gelince öğrenip, olay yerine gittim. Ölenler ve yaralananlar olduğunu öğrenince üzüldüm. Olayda herhangi bir dikkatsizliğim ve tedbirsizliğim yoktur. Kazanın bakımı yapılıyordu. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum, kazan patladığına dair bir duyumum, tecrübem olmadı. Böyle bir durum beklemiyordum." dedi.

Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması ve bazı sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren iplik-boya fabrikasında 8 Kasım 2017'de meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 16 kişi yaralanmıştı.

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Bursa dava patlama Şükrü Demir

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