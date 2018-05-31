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Bursa'da iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince araç hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan M.R.T'nin otomobilinde çalıntı olduğu belirlenen yaklaşık 500 paket sigara ele geçirildi.

Yapılan incelemede sigaraların merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçesindeki 3 ayrı marketten çalındığı belirlendi.

İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, M.R.T'nin yanı sıra Ö.S ve Ş.T'yi de gözaltına aldı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin iş yeri kapılarını kırarak raflardaki sigaraları alıp kaçma anları görülüyor.

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Bursa güvenlik kamerası hırsızlık Iş Yeri

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