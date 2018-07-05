Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Erol Aktuğ idaresindeki 16 EIJ 05 plakalı işçi taşıyan minibüs, Demirci Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde, Mustafa Bursalı'nın (31) kullandığı 34 GG 2528 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan 11 işçi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İşçi servisinin şoförü Aktuğ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Alaattin Çakıcı’ya rapor krizi büyüyor!
Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!
Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!
Konuşmaları sosyal medyaya yükleyince patronun gerçek yüzü ortaya çıktı!
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Rusya'dan gözdağı: Batı bunların hiçbirine kafa tutamaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum