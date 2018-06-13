Bursa'da kaçak içki operasyonu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 662 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Kazım Karabekir Mahallesi'nde N.M'ye ait ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli markalarda 662 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Şüpheli N.M. gözaltına alındı.

